Блохин неожиданно стал на защиту УПЛ

Экс-тренер сборной Украины Олег Блохин не смотрит матчи на карантине. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Футбол в мире за редким исключением стал на паузу. За белорусским чемпионатом от безысходности следить не начали?

– За чем там следить! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них сильнее украинского – но это же даже не смешно.

– Выбор на карантине небольшой. Альтернатива – разве что чемпионат Таджикистана…

– Я до такого уровня не опускаюсь. И наш-то Премьер-лигу паузы с трудом преодолевал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызвал, а тут – Беларусь и тем более Таджикистан!, – заявил Блохин.