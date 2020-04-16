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Футбол

Блохин неожиданно стал на защиту УПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-тренер сборной Украины Олег Блохин не смотрит матчи на карантине. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Футбол в мире за редким исключением стал на паузу. За белорусским чемпионатом от безысходности следить не начали?
– За чем там следить! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них сильнее украинского – но это же даже не смешно.

– Выбор на карантине небольшой. Альтернатива – разве что чемпионат Таджикистана…
– Я до такого уровня не опускаюсь. И наш-то Премьер-лигу паузы с трудом преодолевал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызвал, а тут – Беларусь и тем более Таджикистан!, – заявил Блохин.

Источник: sportanalytic.com
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