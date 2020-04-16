Форвард Эльче излечился от коронавируса

Ещё один известный футболист завершил лечение от опасного вируса COVID-19.

Как сообщает Football Italia, форвард испанского “Эльче” Жонатас у которого ранее был обнаружен коронавирус успешно завершил лечение. Обследование, которое на днях прошел бразильский футболист не обнаружило у него заболевания.

Я выздоровел, чувствую себя на 100%, но я до сих пор не представляю, где я заразился. Понял, что коронавирус нельзя недооценивать. Здоровье и безопасность являются абсолютным приоритетом, поэтому давайте все будем соблюдать правила.

В нынешнем сезоне в составе “Эльче” форвард провел четыре матча и забил один гол. За свою карьеру он успел поиграть в Германии, России, Италии и Голландии.