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Футбол

Форвард Эльче излечился от коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жонатас

Ещё один известный футболист завершил лечение от опасного вируса COVID-19.

Как сообщает Football Italia, форвард испанского “Эльче” Жонатас у которого ранее был обнаружен коронавирус успешно завершил лечение. Обследование, которое на днях прошел бразильский футболист не обнаружило у него заболевания.

Я выздоровел, чувствую себя на 100%, но я до сих пор не представляю, где я заразился. Понял, что коронавирус нельзя недооценивать. Здоровье и безопасность являются абсолютным приоритетом, поэтому давайте все будем соблюдать правила.

В нынешнем сезоне в составе “Эльче” форвард провел четыре матча и забил один гол. За свою карьеру он успел поиграть в Германии, России, Италии и Голландии.

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Тэги: ЖонатаскоронавирусЭльче
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