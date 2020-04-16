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Футбол

Форварду Реала грозит три года тюрьмы за нарушение карантина

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лука ЙОвич

Нападающий мадридского “Реала” Лука Йович рискует попасть за решетку за несоблюдение правил карантина.

Как сообщает сербский интернет-портал  Informer, после приезда в Сербию из Испании, в аэропорту футболист подписал документ, согласно которому в течении двух недель он должен был быть на самоизоляции. Игрок не выполнил своих обязательств и был замечен в центре Белграда за что ему было выдвинуто обвинение по статье 248 Уголовного кодекса. Нападающему светит от трех месяцев до трех лет лишения свободы.

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Отметим, ранее сообщалось, что перед вылетом в Сербию Лука Йович сдал два теста на коронавирус, которые были отрицательные.

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Тэги: карантинЛука ЙовичРеал
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