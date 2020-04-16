Габриэль Магальяйнс станет игроком Эвертона

Первым приобретением английского “Эвертона” под руководством Карло Анчелотти станет один из главных талантов французского “Лилля” Габриэль Магальяйнс.

Как сообщает авторитетное британское издание The Guardian, переговоры по переходу 22-летнего защитника уже завершены. “Эвертон” заплатит за бразильца 30 миллионов фунтов. Контракт игрока вступит в действие со следующего сезона.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Габриэля Магальяйнса 34 матча во всех турнирах за “Лилль”. Ранее сообщалось, что в планах мерсисайдского клуба приобретение Хамес Родригеса и Гарета Бейла.