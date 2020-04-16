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Габриэль Магальяйнс станет игроком Эвертона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Габриэль Магальяйнс

Первым приобретением английского “Эвертона” под руководством Карло Анчелотти станет один из главных талантов французского “Лилля” Габриэль Магальяйнс.

Как сообщает авторитетное британское издание The Guardian, переговоры по переходу 22-летнего защитника уже завершены. “Эвертон” заплатит за бразильца 30 миллионов фунтов. Контракт игрока вступит в действие со следующего сезона.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Габриэля Магальяйнса 34 матча во всех турнирах за “Лилль”. Ранее сообщалось, что в планах мерсисайдского клуба приобретение Хамес Родригеса и Гарета Бейла.

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Тэги: Габриэль МагальяйнсЛилльЭвертон
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