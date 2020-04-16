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Харатин мечтает об АПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игорь Харатин

Воспитанник киевского “Динамо” Игорь Харатин, который проводит свой второй сезон в составе венгерского “Ференцвароша”, рассказал, какие чемпионаты ему импонируют, а также где бы он хотел продолжить свою карьеру игрока.

«После перехода Малиновского в «Аталанту», слежу за серией А. С детства слежу за АПЛ, очень сильный чемпионат. Со временем хотелось бы там поиграть, конечно».

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Игоря Харатина 21 матч в чемпионате Венгрии. В марте игрок впервые получил вызов в сборную Украины, но из-за карантина, дебютировать в составе главной команды страны ему пока так и не удалось.

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Тэги: ДинамоИгорь ХаратинФеренцварош
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