Харатин мечтает об АПЛ

Воспитанник киевского “Динамо” Игорь Харатин, который проводит свой второй сезон в составе венгерского “Ференцвароша”, рассказал, какие чемпионаты ему импонируют, а также где бы он хотел продолжить свою карьеру игрока.

«После перехода Малиновского в «Аталанту», слежу за серией А. С детства слежу за АПЛ, очень сильный чемпионат. Со временем хотелось бы там поиграть, конечно».

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Игоря Харатина 21 матч в чемпионате Венгрии. В марте игрок впервые получил вызов в сборную Украины, но из-за карантина, дебютировать в составе главной команды страны ему пока так и не удалось.