Ярмоленко больше не видят в “Вест Хэме”

Вингер “Вест Хэма” Андрей Ярмоленко летом сменит клубную прописку. Сообщает сайт EURO.com.ua

Такой прогноз сделало местное издание Claret&Hugh.

Ярмоленко попал в список из шести игроков, с которыми “молоткам” следует попрощаться. Также там оказались Фелипе Андерсон, Мануэль Лансіні, Альбіан Аджеті, Райан Фредерикс и Дэвид Мартин.

“Травмы обесценили игрока, за которого заплатили 18 млн фунтов. И, как второй самый высокооплачиваемый игрок “Вест Хэм”, Иго может запросто остаться за бортом”, – говорится в рейтинге.