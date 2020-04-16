Ярмоленко сменит клуб, трансферы талантов “Динамо”

К вашему вниманию обзор последних трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua

Левый защитник “Динамо” Вітлаій Миколенко попал в сферу интересов еще двух клубов.

Это английский “Вест Хэм” Андрея Ярмоленко и французский “Марсель”. За Миколенко якобы просят 15 млн евро, а фаворитом на его приобретение называется “Наполи”.

Итальянский “Милан” ведет защитника “Динамо” Дениса Попова.

21-летний талант понравился “россонери” еще летом прошлого года во время молодежного ЧМ-2019, а теперь видит в нем замену Маттео Муссакіо. Отмечается, что трансфер Попова вряд ли будет стоить больше 15 млн евро, а ускорить его может легенда обоих клубов Андрей Шевченко.

Защитник “Динамо” Домагой Вида все ближе к смене клуба.

“Вест Бромвич” готов выложить за 30-летнего хорвата 10 млн евро, если выйдет в АПЛ. Нынешний клуб Веды не против его ухода за высокую зарплату.

Хавбек Сергей Мякушко летом становится свободным агентом.

“Алькоркон” из испанской Сегунды рискует потерять аж 14 футболистов, среди которых и 27-летний украинец. Его контракт рассчитан до 30 июня 2020 года.

Вингер “Вест Хэма” Андрей Ярмоленко летом сменит клубную прописку.

Такой прогноз сделало местное издание Claret&Hugh. Ярмоленко попал в список из шести игроков, с которыми “молоткам” следует попрощаться.