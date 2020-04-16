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Футбол

Ярмоленко сменит клуб, трансферы талантов “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию обзор последних трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua

Левый защитник “Динамо” Вітлаій Миколенко попал в сферу интересов еще двух клубов.

Это английский “Вест Хэм” Андрея Ярмоленко и французский “Марсель”. За Миколенко якобы просят 15 млн евро, а фаворитом на его приобретение называется “Наполи”.

Ярмоленко змінить клуб, трансфери талантів "Динамо"

Итальянский “Милан” ведет защитника “Динамо” Дениса Попова.

21-летний талант понравился “россонери” еще летом прошлого года во время молодежного ЧМ-2019, а теперь видит в нем замену Маттео Муссакіо. Отмечается, что трансфер Попова вряд ли будет стоить больше 15 млн евро, а ускорить его может легенда обоих клубов Андрей Шевченко.

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Ярмоленко змінить клуб, трансфери талантів "Динамо"

Защитник “Динамо” Домагой Вида все ближе к смене клуба.

“Вест Бромвич” готов выложить за 30-летнего хорвата 10 млн евро, если выйдет в АПЛ. Нынешний клуб Веды не против его ухода за высокую зарплату.

Ярмоленко змінить клуб, трансфери талантів "Динамо"

Хавбек Сергей Мякушко летом становится свободным агентом.

“Алькоркон” из испанской Сегунды рискует потерять аж 14 футболистов, среди которых и 27-летний украинец. Его контракт рассчитан до 30 июня 2020 года.

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Ярмоленко змінить клуб, трансфери талантів "Динамо"

Вингер “Вест Хэма” Андрей Ярмоленко летом сменит клубную прописку.

Такой прогноз сделало местное издание Claret&Hugh. Ярмоленко попал в список из шести игроков, с которыми “молоткам” следует попрощаться.

Источник: sportanalytic.com
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