Каштру: Сезон надо доиграть за любую цену

Главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру сказал, как следует поступить с футбольным сезоном после завершения пандемии коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Нынешняя бизнес-модель жизнеспособна только во время активного футбола. Есть много людей, которые зависят от игры. Поэтому нет никакого смысла начинать новый сезон, не закончив этот. Завершить нужно, когда это станет возможно. Зачем начинать новый сезон, так и не завершив предыдущий?

Чемпионство – это результат борьбы по итогам количества туров, которое было оговорено в самом начале. Пусть следующий сезон будет более напряженным, можно отказаться от розыгрыша национальных кубков, проводить евротурниры по одному матчу на стадии, что угодно. Однако сейчас одно можно сказать наверняка – следующий сезон не может начаться без завершения текущего”, – заявил Каштру.

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