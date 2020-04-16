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Футбол

Лейвин Курзава в шаге от перехода в Арсенал

Андрей ОгородникНет комментариев
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Левен Курзава

Защитник сборной Франции и парижского “ПСЖ” Лейвин Курзава близок к переходу в лондонский “Арсенал”.

Как сообщает France Football, переговоры по контракту “канониров” с 27-летним футболистом находятся на финальном этапе. Стороны согласовали контракт сроком на пять лет. Лейвин Курзава перейдет в “Арсенал” бесплатно, так, как его контракт с “ПСЖ” подходит к завершению.

Напомним, в составе парижского гранда защитник провел пять сезонов, летом 2015 года он перешел в “ПСЖ” из “Монако”. За сделку парижане заплатили 25 миллионов евро.

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Тэги: АрсеналЛевен КурзаваПСЖ
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