Лейвин Курзава в шаге от перехода в Арсенал

Защитник сборной Франции и парижского “ПСЖ” Лейвин Курзава близок к переходу в лондонский “Арсенал”.

Как сообщает France Football, переговоры по контракту “канониров” с 27-летним футболистом находятся на финальном этапе. Стороны согласовали контракт сроком на пять лет. Лейвин Курзава перейдет в “Арсенал” бесплатно, так, как его контракт с “ПСЖ” подходит к завершению.

Напомним, в составе парижского гранда защитник провел пять сезонов, летом 2015 года он перешел в “ПСЖ” из “Монако”. За сделку парижане заплатили 25 миллионов евро.