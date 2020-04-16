Четверг, 16 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛестер нацелился на иранского форварда Зенита
Футбол

Лестер нацелился на иранского форварда Зенита

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Сердар Азмун

Форварды питерского “Зенита” в последнее время пользуются большой популярностью среди европейских клубов.

По информации британской прессы, ближайшим летом английский “Лестер” попытается приобрести нападающего сборной Ирана и питерского “Зенита” Сердара Азмуна. Скауты клуба уже давно следят за 25-летним форвардом и после нынешнего сезона руководство “Лестера” готово сделать предложение по трансферу игрока.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Азмуна 10 голов и 6 результативных передач в 21 матче за “Зенит”. Ранее сообщалось, что ещё один форвард питерского клуба Дзюба может стать игроком римского “Лацио”.

загрузка...
Тэги: ЗенитЛестерСердар Азмун
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Лука ЙОвич
Форварду Реала грозит три года тюрьмы за нарушение карантина

Каштру: Сезон надо доиграть за любую цену

Александр Филиппов
Динамо интересуется бомбардиром Десны

Блохин неожиданно стал на защиту УПЛ

“Шахтер” зимой отказался продавать Тайсона

Закрыть