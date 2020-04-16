Лестер нацелился на иранского форварда Зенита

Форварды питерского “Зенита” в последнее время пользуются большой популярностью среди европейских клубов.

По информации британской прессы, ближайшим летом английский “Лестер” попытается приобрести нападающего сборной Ирана и питерского “Зенита” Сердара Азмуна. Скауты клуба уже давно следят за 25-летним форвардом и после нынешнего сезона руководство “Лестера” готово сделать предложение по трансферу игрока.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Азмуна 10 голов и 6 результативных передач в 21 матче за “Зенит”. Ранее сообщалось, что ещё один форвард питерского клуба Дзюба может стать игроком римского “Лацио”.