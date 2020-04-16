Милан интересуется форвардом сборной Армении

Итальянский “Милан” во время летнего межсезонья может подписать в свои ряды молодого нападающего аргентинского “Уракана” Норберто Бриаско.

По информации Football Italia, “россонери” уже контактировали с игроком, но пока без особой конкретики. Сам игрок, к слову, заинтересован в переезде в Серию А, о чем сообщил в одном из своих последних интервью.

Отметим, Норберто Бриаско в нынешнем сезоне провел в составе “Уракана” 18 матчей в аргентинской Суперлиге, забил три гола и сделал одну результативную передачу. В составе сборной Армении он провел четыре матча. Его контракт с “Ураканом” заканчивается через год.