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Футбол

Милан интересуется форвардом сборной Армении

Андрей ОгородникНет комментариев
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Норберто Бриаско

Итальянский “Милан” во время летнего межсезонья может подписать в свои ряды молодого нападающего аргентинского “Уракана” Норберто Бриаско.

По информации Football Italia, “россонери” уже контактировали с игроком, но пока без особой конкретики. Сам игрок, к слову, заинтересован в переезде в Серию А, о чем сообщил в одном из своих последних интервью.

Отметим, Норберто Бриаско в нынешнем сезоне провел в составе “Уракана” 18 матчей в аргентинской Суперлиге, забил три гола и сделал одну результативную передачу. В составе сборной Армении он провел четыре матча. Его контракт с “Ураканом” заканчивается через год.

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Тэги: МиланНорберто БриаскоУРакан
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