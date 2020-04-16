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Футбол

МС нацелился на восходящую звезду Марселя

Андрей ОгородникНет комментариев
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Бубакар Камара

Английский “Манчестер Сити”, несмотря на запрет участвовать в двух следующих розыгрышах Лиги Чемпионов, не перестает искать вариантов для усиления команды.

По информации Foot Mercato, в сферу интересов “горожан” входит 20-летний защитник французского “Марселя” Бубака Камара. Летом “Манчестер Сити” готов предложить за таланта “Олимпика” 35 миллионов евро, что должно убедить французский клуб отпустить своего таланта.

В нынешнем сезоне на счету Бубакара Камара 28 матчей за “Марсель” во всех турнирах, два гола и две результативные передачи. Его соглашение с клубом истекает через два года. Примечательно, что помимо позиции центрального защитника, игрок может сыграть также на левом фланге обороны, где выступает Зинченко.

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Тэги: Бубакар КамараМарсельМС
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