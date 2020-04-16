Четверг, 16 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболНазвали вероятные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы
Футбол

Назвали вероятные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Финальная игра Лиги чемпионов может пройти в конце августа из-за коронавирусной инфекции.

По данным The Telegraph, в УЕФА предлагают сыграть финал Лиги чемпионов 29 августа, а финал Лиги Европы – 26 августа.

Также в УЕФА не против того, чтобы сыграть игры еврокубков одновременно с матчами национальных чемпионатов, но многие клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем переключиться на еврокубки.

Читайте также:  Суркис: Не стоило начинать второй этап УПЛ

Завершение еврокубков в конце августа позволит доиграть национальные первенства, а также дает определенную гарантию того, что к этому моменту европейские страны отменят ограничения.

загрузка...
Тэги: ЛигаЛига Европы
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Бубакар Камара
МС нацелился на восходящую звезду Марселя

Габриэль Магальяйнс
Габриэль Магальяйнс станет игроком Эвертона

Игор Йовичевич
Путь Йовичевича к должности главного тренера Динамо Загреб свободен

Массимилиано Аллегри
Ньюкасл может пригласить Массимилиано Аллегри

“Динамо” нашло нового форварда

Закрыть