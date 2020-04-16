Назвали вероятные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Финальная игра Лиги чемпионов может пройти в конце августа из-за коронавирусной инфекции.

По данным The Telegraph, в УЕФА предлагают сыграть финал Лиги чемпионов 29 августа, а финал Лиги Европы – 26 августа.

Также в УЕФА не против того, чтобы сыграть игры еврокубков одновременно с матчами национальных чемпионатов, но многие клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем переключиться на еврокубки.

Завершение еврокубков в конце августа позволит доиграть национальные первенства, а также дает определенную гарантию того, что к этому моменту европейские страны отменят ограничения.