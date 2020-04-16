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Футбол

Ньюкасл может пригласить Массимилиано Аллегри

Андрей ОгородникНет комментариев
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Массимилиано Аллегри

Один из самых титулованных тренеров современности Массимилиано Аллегри может возобновить свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации Sport Mediaset, известного итальянского специалиста в ближайшем будущем попытается заманить английский “Ньюкасл”, правда, есть одно большое если. Приглашение известного тренера состоится лишь после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман выкупит все акции “сорок” в нынешнего владельца Майка Эшли.

Напомним, ранее сообщалось, что сделка по продаже “Ньюкасла” близка к завершению. В планах Мохаммада бин Салмана превратить “Ньюкасл” в ТОП силу чемпионата Англии.

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Тэги: АПЛМассимилиано АллегриНьюкасл
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