Ньюкасл может пригласить Массимилиано Аллегри

Один из самых титулованных тренеров современности Массимилиано Аллегри может возобновить свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации Sport Mediaset, известного итальянского специалиста в ближайшем будущем попытается заманить английский “Ньюкасл”, правда, есть одно большое если. Приглашение известного тренера состоится лишь после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман выкупит все акции “сорок” в нынешнего владельца Майка Эшли.

Напомним, ранее сообщалось, что сделка по продаже “Ньюкасла” близка к завершению. В планах Мохаммада бин Салмана превратить “Ньюкасл” в ТОП силу чемпионата Англии.