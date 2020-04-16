Талант Динамо рассказал на кого желает быть похожим

Один из самых перспективных воспитанников клубной академии “Динамо” Богдан Билошевский рассказал о своих кумирах.

«Хотел бы начинать атаки как Бускетс, а отбирать как Канте. Для футболиста моей позиции нужно хорошо начинать атаку, связывать между собой атаку и оборону, поэтому примерно над этим нужно работать» – цитирует игрока Динамомания.

Отметим, в нынешнем сезоне Богдан Билошевский является одним из лидеров молодежной команды киевского “Динамо”, на счету игрока 15 матчей в молодежном чемпионате Украины и девять в юношеской Лиге Чемпионов.