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Футбол

Талант Динамо рассказал на кого желает быть похожим

Андрей ОгородникНет комментариев
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Богдан Билошевский

Один из самых перспективных воспитанников клубной академии “Динамо” Богдан Билошевский рассказал о своих кумирах.

«Хотел бы начинать атаки как Бускетс, а отбирать как Канте. Для футболиста моей позиции нужно хорошо начинать атаку, связывать между собой атаку и оборону, поэтому примерно над этим нужно работать» – цитирует игрока Динамомания.

Отметим, в нынешнем сезоне Богдан Билошевский является одним из лидеров молодежной команды киевского “Динамо”, на счету игрока 15 матчей в молодежном чемпионате Украины и девять в юношеской Лиге Чемпионов.

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Тэги: Богдан БилошевскийДинамоСерхио Бускетс
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