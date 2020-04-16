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Футбол

Цитаишвили нашел причину неудач молодежной сборной Украины

Андрей ОгородникНет комментариев
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Георгий Цитаишвили

Одним из главных провалов прошлого года в украинском футболе стало выступление молодежной сборной Украины в отборе к чемпионату Европы.

Команда Руслана Ротаня, которая была составлена из многих игроков молодежной сборной, которая ранее стала чемпионом мира, в стартовых четырех турах отбора потерпела три поражения.

«Сборная U-21 играет в другой футбол, чем сборная U-20, многим нелегко. Это мой стиль, я все понимаю, что мы играем в сборной U-21. Я только за, чтобы такой футбол был. Таким футболом мы можем бороться с грандами. 

В сборной U-20 мы строили эту структуру игры года 4. А тут, естественно, что результата сразу не должно быть. Хотелось бы, но люди разные, из разных команд. Один первый раз играет в такой футбол, второй еще не понимает.

Надо, чтобы была сыгранность и все понимали друг друга. Мне очень нравится тренерский штаб, топовый, хорошо общаемся, объясняют, как детям в школе. Игроки, которые понимают, все выполняют», – сказал Цитаишвили. 

Помимо молодежной сборной Украины, в группе также находятся сверстники из Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты.

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Тэги: Георгий ЦитаишвилиЕВРО 2021Молодежная сборная Украины
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