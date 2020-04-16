Виллем II ожидает от Динамо последний платеж по Солю

Карантин не является помехой для оплаты долгов, считает руководство голландского Виллем II.

По информации голландской прессы, руководство клуба ожидает от клубов, которые задолжали им по трансферам прошлых лет платежи уже в ближайшее время. Генеральный директор «Виллем ІІ» Мартин ван Гил в своем интервью сообщил, что клубу должны эквадорский «Аукас» и испанская «Барселона» и киевское “Динамо”. Клубы не заплатилт последние транши за трансферы игроков. Если ситуация не измениться в ближайшее время, Виллем II намерен обратиться в ФИФА.

Напомним, Фран Соль перешел в киевское “Динамо” зимой прошлого года за 3,5 миллиона евро. За время в команде он отыграл 18 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.