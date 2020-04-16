Защитник “Зари”: Скрипник кое в чем гениальный

Немецкий центрбек “Зари” Джоэль Абу-Ханна рассказал о тренера “черно-белых”. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Виктор Скрипник – гений?

– Я бы не сказал, что он гений. В первую очередь, он отличный специалист, понимает все тонкости футбольной тактики. К тому же, он хороший человек. Возможно, в некоторых аспектах он и гениальный.

Гений – тот, кто не допускает ошибок. Мне кажется, что таких людей в футболе нет. Даже Пеп Гвардиола и Юрген Клопп иногда ошибаются, – заявил Абу-Ханна.

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