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Футбол

Эксперт “Великого футбола”: Есть мечта возглавить “Шахтер”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший защитник “Шахтера” Вячеслав Шевчук рассказал о своих амбициях. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Планирую быть главным тренером, но на данный момент я сфокусирован на работе на канале “Футбол”.

Возглавить “Шахтер”? Каждый солдат мечтает стать генералом. У меня есть такая мечта, но для этого мне нужно работать, развиваться и показать свою работу в каком-нибудь маленьком клубе, чтобы меня заметили.

Если бы Срна стал главным тренером “Шахтера”, то было бы неправильно брать меня в свой штаб. Нужно делать так, как сделал Шевченко, который взял в свою команду качественных специалистов из Италии. Я должен идти своим путем. Мои амбиции – работать только главным тренером. Или работать с опытными наставниками, такими как Луческу или Семин”, – говорит Шевчук.

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Источник: sportanalytic.com
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