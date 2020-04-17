Пятница, 17 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболГустав Свеннсон в свое время мог оказаться в киевском Динамо
Футбол

Густав Свеннсон в свое время мог оказаться в киевском Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Густав Свеннсон

Бывший полузащитник сборной Швеции Густав Свеннсон, который сейчас выступает в МЛС, вспомнил период своей украинской карьеры.

По словам игрока, после выступлений в турецком “Бурсаспоре” он отправился на просмотр в днепровский “Днепр” и киевское “Динамо”, но проявить себя в составе украинских грандов ему не удалось, в итоге он перебрался в состав симферопольской “Таврии”, за которую отыграл два сезона.

Напомним, после “Таврии”, игрок поиграл в Швеции, Китае и сейчас доигрывает в составе “Сиетла”. За сборную Швеции полузащитник провел одиннадцать матчей.

загрузка...
Тэги: Густав СвеннсонДинамоТаврия
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
ТОП-бразилец анонсировал уход из “Шахтера”

На легендарный киевский стадион ждет реконструкция

Роман Григорчук
Роман Григорчук готов рассмотреть предложения украинских клубов

Чарлес Арангис
Черлес Арангис продолжит карьеру в Баварии

Смалийчук
Несколько клубов готово выдвинуть Смалийчука на должность президента УПЛ

Закрыть