Густав Свеннсон в свое время мог оказаться в киевском Динамо

Бывший полузащитник сборной Швеции Густав Свеннсон, который сейчас выступает в МЛС, вспомнил период своей украинской карьеры.

По словам игрока, после выступлений в турецком “Бурсаспоре” он отправился на просмотр в днепровский “Днепр” и киевское “Динамо”, но проявить себя в составе украинских грандов ему не удалось, в итоге он перебрался в состав симферопольской “Таврии”, за которую отыграл два сезона.

Напомним, после “Таврии”, игрок поиграл в Швеции, Китае и сейчас доигрывает в составе “Сиетла”. За сборную Швеции полузащитник провел одиннадцать матчей.