Игрок сборной Украины: В “Динамо” с меня смеялись

Украинский хавбек “Ференцвароша” Игорь Харатин рассказал о проблемах на старте карьеры. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сначала с меня все смеялись, когда приехал в “Динамо”. Не знал ни украинского, ни русского. Но за два-три года немного научился. В основном разговаривал на русском, но было трудно. Дома говорим на украинском, ведь мой отец со Львова. В детстве немного говорил по-венгерски.

Про сорт здесь.

В “Ференцвароші” понял что нужно учить английский. Венгерский язык очень тяжелый. Но ее реально изучить. У нас есть два бразильца, которые здесь уже четыре года, они разговаривают между собой на венгерском”, – говорит Александр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харатин: Думал играть за сборную Венгрии