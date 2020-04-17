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Футбол

Известный журналист назвал слухи об интересе Динамо к Филипову бредом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Филипов

Известный телеграм канал “Шах и Шах”, который ведут приближенные к Динамо отец и сын Шаховы, прокомментировал слухи об возможном переходе летом в состав столичного клуба лучшего бомбардира “Десны” Александра Филипова.

“Большего бреда, чем новость о переходе Филиппова в Динамо, за период карантина видеть не приходилось. Новость об интересе “Динамо” к Филиппову даже перепроверять не хочется.


Вернется Беседин, сможет играть Каргбо. Скажите, зачем “Динамо”, которое играет с одним нападающим, пятый форвард? Тем более, 27-летний и уровня аж никак не выше тех, что уже имеются в наличии”

Напомним, в нынешнем сезоне во всех турнирах за “Десну” 27-летний Александр Филипов забил 15 голов и сделал две результативных передачи. Трансфер игрока оценивается в 800 000 евро.

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Тэги: Александр ФИлиповДеснаДинамо
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