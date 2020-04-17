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Футбол

На легендарный киевский стадион ждет реконструкция

Андрей ОгородникНет комментариев
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В скором времени в Киеве появится ещё один современный стадион, который будет отвечать современным стандартам.

Как сообщает издание “Наш Киев”, архитектурно-градостроительный совет поддержал инициативу по реставрации полузаброшенного стадиона «Старт» на улице Шолуденко в Шевченковском районе Киева. Согласно проект, стадион “Старт” будет превращен в современный спорткомплекс, сама арена будет иметь возможность вмещать 3700 зрителей с возможностью расширения до 5000 зрителей.

Напомним, именно на стадионе старт во времена Второй мировой войны состоялся легендарный Матч смерти, между украинскими военнопленными и и немецкими агрессорами.

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Тэги: матч смертиреконструкцияСтадион Старт
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