На легендарный киевский стадион ждет реконструкция

В скором времени в Киеве появится ещё один современный стадион, который будет отвечать современным стандартам.

Как сообщает издание “Наш Киев”, архитектурно-градостроительный совет поддержал инициативу по реставрации полузаброшенного стадиона «Старт» на улице Шолуденко в Шевченковском районе Киева. Согласно проект, стадион “Старт” будет превращен в современный спорткомплекс, сама арена будет иметь возможность вмещать 3700 зрителей с возможностью расширения до 5000 зрителей.

Напомним, именно на стадионе старт во времена Второй мировой войны состоялся легендарный Матч смерти, между украинскими военнопленными и и немецкими агрессорами.