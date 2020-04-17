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Футбол

Несколько клубов готово выдвинуть Смалийчука на должность президента УПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Смалийчук

Бывший вице-президент львовских “Карпат” Олег Смалийчук подтвердил свои намерения баллотироваться на должность президента украинской Премьер лиги.

По словам функционера, сразу несколько клубов поддерживают его кандидатуру, но, пока, как официальный кандидат он ещё не зарегистрированный.

«Не буду говорить, с кем я общался. Есть клубы, которые готовы выдвинуть мою кандидатуру.

Команды у меня пока нет, ведь я еще не кандидат. Но я знаю людей, которых я бы пригласил. Но в УПЛ есть нормальные, адекватные ребята»

Напомним, на должность президента УПЛ сейчас претендуют Александр Шевченко, Михаил Метревели и Олег Ящук.

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Тэги: КарпатыОлег СмалийчукУПЛ
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