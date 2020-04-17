Роман Григорчук готов рассмотреть предложения украинских клубов

Бывший главный тренер одесского “Черноморца” Роман Григорчук, с которым связывают последние крупные успехи клуба, не против возвращения в чемпионат Украины.

После почти шести лет работы в Азербайджане и Казахстане, тренер готов принять предложения от клубов украинской лиги, о чем сообщил в своем интервью.

Почему я ушел из Черноморца? В связи с событиями в Украине (2014 год – прим.) руководство начало ставить перед командой другие задачи. Кроме того, я хотел попробовать себя в Лиге чемпионов.



Возвращение в Украину? У меня большое желание и я готов к этому. Буду с нетерпением ждать шанса, – сказал Григорчук.

Напомним, под руководство Григорчука “Черноморец” играл в 1/16 финала Лиги Европы, также тренер впервые в истории выводил “Габалу” в групповой этап Лиги Европы и играл на этой стадии с “Астаной”.