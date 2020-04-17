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Футбол

Стала известна предположительная дата старта нового сезона в групповом этапе Лиги Чемпионов

Андрей ОгородникНет комментариев
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УЕФА

Несмотря на то, что весь европейский футбол продолжает оставаться на карантине, функционеры УЕФА уже сейчас разрабатывают планы и проекты сезона следующего.

Исходя из нынешней ситуации, новый сезон на групповом этапе Лиги Чемпионов может стартовать не раньше 20 октября этого года. Пока изменения в регламент турнира не планируются, в планах все те же 32 команды, которые будут разделены на восемь групп.

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Напомним, ранее сообщалось, что сразу же после возобновления национальных чемпионатов. УЕФА планирует сначала завершить все внутренние лиги Европы, а потом в течении трех недель в августе доиграть Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

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Тэги: карантинкоронавирусЛига ЧемпионовУЕФА
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