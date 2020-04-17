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Футбол

Украинец за рубежом: Цель – играть за “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский хавбек “Слована” Ахмед Алибеков рассказал о своем положении и цели на будущее. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Когда приехал только – была адаптация первое время. Я сразу вышел на 30 минут, потом больше на замене был, не выходил. Далее провел полный матч против “Спарты” неплохо. Мы выиграли 3:1. После этого начал играть больше. На Кубок выпустили, хотя там больше любительская команда была. Потом перед сборной был еще один матч, все нормально, но было рассечение, соперник наступил на лицо. В сборной получил травму. Потом уже в основном не играл плюс проблема с визой началась. Но об этом мало кто знает, я об этом не рассказывал. Многие с этим сталкивались – не я первый, не я последний. Это опыт.

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Про сорт здесь.

Я жду, когда возобновится чемпионат, чтобы доиграть. Далее буду смотреть. Многое зависит от “Динамо”, как клуб решит. Если скажут, что надо возвращаться – то от меня мало что зависит.

Моя главная цель в карьере? Не хочется загадывать наперед. Но, главное, что я хочу сделать сейчас – это закрепиться в киевском “Динамо”, когда вернусь туда. Конечно, пока я играю в Чехии за “Слован”, необходимо проявить себя здесь. Невероятно соскучился за мячом, хочется поскорее выйти на поле, начать тренироваться и играть”, – говорит Алибеков.

Источник: sportanalytic.com

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