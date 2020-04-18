Аякс выставил ценник на Онана

Один из лучших вратарей Африки и чемпионата Голландии Андре Онана все ближе к смене клубной прописки.

Как сообщает авторитетное издание The Telegraph, руководство амстердамского “Аякса” готово рассмотреть вариант с трансфером своего игрока. Клуб оценивает вратаря сборной Камеруна в 40 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что большой интересе к 24-летнему вратарю проявляют такие клубы, как: «Барселона», «Челси» и «ПСЖ». Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2022 года.

Про сорт здесь.

В нынешнем сезоне на счету Андре Онана 24 матча в чемпионате Голландии, восемь поединков он провел на ноль.