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Бавария переманила дарование Хоффенхайма

Андрей ОгородникНет комментариев
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Арминдо Сиб

Юное дарование немецкого “Хоффенхайма” Арминдо Сиб продолжимт свою карьеру в составе мюнхенской “Баварии”.

Как сообщает издание Sport1, мюнхенский гранд сумел убедить 17-летнего форварда перейти в состав их клуба. Более того, нападающий уже успел даже пройти медосмотр в клубе. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, Арминдо Сиб пока не имеет опыта выступлений за главную команду “Хоффенхайма”, но является главной звездой юношеского состава, за который в 15 матчах юношеского чемпионата забил 15 голов.

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Про сорт здесь.

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Тэги: Арминдо СибБаварияХоффенхайм
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