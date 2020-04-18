Богдан Михайличенко заинтересовал загребское Динамо

Один из лидеров луганской “Зари” Богдан Михайличенко может в ближайшем будущем стать игроком самого титулованного клуба Хорватии загребского “Динамо”.

По информации Футбол 24, 23-летний защитник рассматривается руководством хорватского гранда, как долгосрочная замена возрастным Марину Леовацу (31 год) и Жак-Франсуа Мубандже (летом исполнится 30 лет), который выступают на левом фланге защиты.

Напомним, контракт Богдана Михайличенко с луганской “Зарей” рассчитан до конца июня 2023 года. В нынешнем сезоне молодой защитник провел во всех турнирах 27 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи, неоднократно становясь лучшим игроком тура в УПЛ.

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