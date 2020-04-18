Бойко: Иногда ставлю Миколенко на место

Голкипер “Динамо” Денис Бойко рассказал, как ему живется на базе вместе с защитником Виталием Миколенко. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Дисбаланс поколений? Этого нет. Иногда даже гоняет меня по комнате, отключает интернет, потому что иногда ему надо поиграть в Counter-Strike или какие-то танки. Он в этом плане более продвинутый молодой футболист. Я компьютерными играми не увлекаюсь, а у него такие баталии, что стенки разбивает и картины летят. Они постоянно собираются своими бандами и играют на заездах перед матчами в разрешенное время.

Про сорт здесь.

А вообще я сам предложил ему жить вместе, когда у меня освободилась одна комната. У нас хорошие отношения. Миколенко – скромный парень, но не всегда. Иногда у него зашкаливает и приходится ставить его на место”, – заявил Бойко в Інстаграмі киевлян.

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