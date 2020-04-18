Динамо летом попытается продать Кенджеру

Одним из игроков, которые летом могут покинуть киевское “Динамо”, может стать польский легионер Томаш Кенджера.

По информации известного журналиста Игоря Циганыка, руководство столичного клуба окончательно решило вернуть из аренды Богдана Леднева и Александра Тимчика, который, выступает на позиции правого защитника.

Наличие в составе Александра Краваева и Александра Тимчика закрывает дверь в состав Томашу Кенджере, в связи с чем польский защитник будет выставленный на трансфер.

Про сорт здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что защитнику сборной Польши проявляют интерес гранды чемпионата Польши.