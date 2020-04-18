Эксперт оценил возможное возвращение в Динамо Шевченко

Известный российский журналист Алексей Андронов прокомментировал слухи о возможном назначении на должность главного тренера киевского “Динамо” нынешнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

“Сейчас он ближе к “Милану”, чем к “Динамо”. И я практически уверен, что настанет день, когда он возглавит “Милан”.

Другой вопрос – когда это произойдет? ЕВРО отложили, и Шевченко надо закончить работу со сборной, как минимум. Поставить точку в этом периоде. Про сорт здесь.

Думаю, он хорошей практики набрался в сборной и может поработать с серьезным клубом. У него есть потенциал”

Напомним, Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году, под его руководством желто-синие выиграли Лигу Наций, а также отборочную группу к ЕВРО 2020. Его контракт заканчивался после чемпионата Европы, но в связи с переносом турнира на год, скорей всего будет продлен.