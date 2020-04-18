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Футбол

Источник: Интерес “Динамо” к Филиппова – бред

Евгений НикитюкНет комментариев
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Форвард “Десны” Александр Филиппов не интересует “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом информирует телеграмм-канал “Шах и Шах”, который ведет заместитель главного редактора журнала “Футбол” Андрей Шахов и сотрудник “Динамо” Киев ТВ Андрей Шахов-младший.

Про сорт здесь.

“Большего абсурда за период карантина видеть не приходилось. Даже проверять это не хочется. Вернется Беседин, сможет играть Каргбо. Скажите, зачем “Динамо”, которое играет с одним нападающим, пятый форвард? Тем более, 27-летний и уровня никак не выше тех, что уже есть в наличии”, – говорится в посте.

Источник: sportanalytic.com

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