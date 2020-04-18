Миколенко опроверг слухи о своем возможном трансфере с Динамо

Один из главных талантов киевского “Динамо” Виталий Миколенко не спешит покидать столичный клуб.

Несмотря на то, что в СМИ регулярно появляются слухи об интересе к игроку европейских ТОП-клубов, в числе которых фигурируют “Наполи”, “Милан”, “Вест Хэм”, “Марсель”, сам игрок опровергает факт возможного ухода из “Динамо” в ближайшее время.

«Мне об этих клубах, предложениях ничего не известно. Не считаю нужным такое комментировать. Не стоит об этом говорить» Про сорт здесь.

Напомним, действующее соглашение Виталия Миколенко с “Динамо” истекает летом 2023 года.