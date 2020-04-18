Суббота, 18 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМилан готовится вернуться к тренировкам
Футбол

Милан готовится вернуться к тренировкам

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Златан Ибрагимович

Руководство итальянского “Милана” в ближайшее время планирует возобновить тренировочный процесс основной команды.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, на днях боссы клуба попросили вернуться в расположение команды легионеров, которые на период карантина покинули клуб.  Златан Ибрагимович, Рафаэла Леау,  Лукас Пакета, Хакан Чалханоглу, Симон Кьер и Асмир Бегович должны вернуться в распоряжении клуба в ближайшее время.

Сообщается, что в планах “россонери” начать тренировки в мае, но, так, как после возвращения в Италию игроки обязаны провести две недели на самоизоляции, их призвали вернуться, чем можно скорее.

Читайте также:  Милан откажется от кандидатуры Ракитича

Про сорт здесь.

загрузка...
Тэги: Златан ИбрагимовичкарантинМилан
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Виталий Миколенко
Миколенко опроверг слухи о своем возможном трансфере с Динамо

Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко заинтересовал загребское Динамо

Юрий Вернидуб
Шахтер Вернидуба вновь оконфузился в чемпионате Беларуси

Экс-наставник “Карпат” пойдет на повышение

Вратарь “Динамо”: Вся Украина поддерживает “Шахтер” в еврокубках

Закрыть