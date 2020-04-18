Милан готовится вернуться к тренировкам

Руководство итальянского “Милана” в ближайшее время планирует возобновить тренировочный процесс основной команды.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, на днях боссы клуба попросили вернуться в расположение команды легионеров, которые на период карантина покинули клуб. Златан Ибрагимович, Рафаэла Леау, Лукас Пакета, Хакан Чалханоглу, Симон Кьер и Асмир Бегович должны вернуться в распоряжении клуба в ближайшее время.

Сообщается, что в планах “россонери” начать тренировки в мае, но, так, как после возвращения в Италию игроки обязаны провести две недели на самоизоляции, их призвали вернуться, чем можно скорее.

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