Сборная Украины присматривается к нападающему “Десны”

Нападающий “Десны” Александр Филиппов может в скором времени получить вызов в сборную Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом заявил журналист Игорь Цыганык в собственной программе, опровергая интерес к нему со стороны “Динамо”.

Про сорт здесь.

“Я не думаю, что “Динамо” на данном этапе ищет форварда. Его начнут искать только после того, если кого-то продадут. А набирать форвардов, чтобы их “солить”, смысла нет. Тем более, что это раздувает бюджет.

Не исключаю возможности, что это работа агентов, чтобы поднять цену Филиппову. За ним следят тренеры национальной сборной. Сейчас он демонстрирует очень хороший футбол.

В “Динамо” сейчас есть три форварда, и четвертый не надо. Тем более, что Беседин переподписал контракт”, – говорит Цыганык.

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