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Футбол

Сборная Украины присматривается к нападающему “Десны”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нападающий “Десны” Александр Филиппов может в скором времени получить вызов в сборную Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом заявил журналист Игорь Цыганык в собственной программе, опровергая интерес к нему со стороны “Динамо”.

Про сорт здесь.

“Я не думаю, что “Динамо” на данном этапе ищет форварда. Его начнут искать только после того, если кого-то продадут. А набирать форвардов, чтобы их “солить”, смысла нет. Тем более, что это раздувает бюджет.

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Не исключаю возможности, что это работа агентов, чтобы поднять цену Филиппову. За ним следят тренеры национальной сборной. Сейчас он демонстрирует очень хороший футбол.

В “Динамо” сейчас есть три форварда, и четвертый не надо. Тем более, что Беседин переподписал контракт”, – говорит Цыганык.

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Источник: sportanalytic.com

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