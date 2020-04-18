Вратарь “Динамо”: Вся Украина поддерживает “Шахтер” в еврокубках

Кипер “Динамо” Денис Бойко рассказал о выступлениях “Шахтера” на евроарене в этом сезоне. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Наверное, “Шахтеру” под силу выйти в финал Лиги Европы в сегодняшних реалиях. Они показывают неплохой футбол.

Про сорт здесь.

Думаю, вся Украина будет болеть и поддерживать их. Это рейтинг нашей страны. Для всей Украины это будет важное и весомое событие. Наша страна заслуживает таких матчей, таких моментов, таких событий. На сегодняшний момент только “Шахтер” представляет нашу страну в еврокубках, Лиге Европы. Они сейчас на хорошем счету. Если они пройдут “Вольфсбург”, то все будет в их руках”, – сказал Бойко в Інстаграмі киевлян.

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