Андронов – о возвращении Реброва в “Динамо”

Российский комментатор Алексей Андронов говорит, что Сергей Ребров вряд ли скоро вновь возглавит “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Думаю, что сейчас “Ференцварош” – это нормальная работа для Реброва. Делает он ее хорошо. Венгрия как страна для тренера комфортная. Там нет перелетов, переездов. Он работает в самой популярной команде страны. Я так понимаю, снова выигрывает чемпионат. Посмотрим , как будет с квалификацией Лиги чемпионов. Дальше, я думаю, у Реброва все перспективы есть. Понятно, что его не будут клубы-гранды рассматривать, но то, что он может оказаться в не раскрученной команде в Англии, я не исключаю.

Про сорт здесь.

Возвращение в “Динамо”? Не думаю, что это сейчас актуально что для Реброва, что для “Динамо”, – сказал Андронов на канале “Вацко Live”.

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