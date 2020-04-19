Арсенал нашел замену Обамеянгу

Лондонский “Арсенал” в свете ухода своего главного бомбардира Пьера Обамеянга, в скором времени может пополнить свой состав нападающим испанской “Валенсии” Родриго Морено.

Как сообщает Mirror, на днях “канониры” сделали запрос по трансферу форварда “Валенсии”. Левантийский клуб не против отпустить игрока, но при условии компенсации в размере 50 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Родриго Морено 22 матча в чемпионате Испании, в которых он забил четыре гола и сделал десять результативных передач. Ранее к игроку приписывали интерес каталонской “Барселоны”.

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