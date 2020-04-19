Циганікс: У Скрипника нет любимчиков

Полузащитник “Зари” Андрейс Циганікс поделился мыслями относительно наставника команды Виктора Скрипника. Сообщает сайт EURO.com.ua

“У него нет любимчиков или любимчиков. Для него все футболисты равны. Это самое главное, это все чувствуют. Его главная задача – каждого человека в коллективе научить чему-то, чтобы она стала лучше.

Про сорт здесь.

От Скрипника получается что-то интересное. У него есть четкие цели и понимание, что делать, он хочет побеждать. Думаешь, он же “Вердер” тренировал, был тренером сезона в Бундеслиге, а он очень простой. Может, мы над этим не задумываемся, но мы тоже боремся за тренера. Психологически это присутствует. Для многих ребят, которых он сейчас поднял, Скрипник очень важен”, – сказал Циганікс.

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