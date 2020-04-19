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Футбол

Форвард Динамо привлек внимание турецких клубов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жерсон Родригес

Скандальный форвард киевского “Динамо” Жерсон Родригеш, который не сумел заиграть в столичном клубе, не в последнюю очередь из-за проблем с дисциплиной, может в скором времени на постоянной основе остаться в чемпионате Турции.

Перебравшись зимой в турецкий «Анкарагюджю» на парвах аренды, Жерсон Родригеш сумел очень здорово себя проявить, в семи матчах Суперлиги забив три гола и сделав две результативные передачи. Успехи игрока сборной Люксембурга привлекли к нему внимание ряда клубов местного чемпионата, которые готовы летом сделать предложение “Динамо”.

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Как отмечает fotomac, договорится по переходу Родригеша клубам будет очень непросто, так, как вице-чемпионы Украины желают заполучить за трансфер игрока около пяти миллионов евро.

Про сорт здесь.

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Тэги: АнкарагюджуДинамоЖерсон Родригес
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