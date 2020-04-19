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Футбол

Газишехир может выкупить права на форварда Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ларри Кайоде

Нападающий донецкого “Шахтера” Ларри Кайоде, который летом прошлого года на правах аренды перешел в турецкий “Газишехир”, имеет все шансы и после окончания срока арендного соглашения остаться в Турции.

Как сообщают турецкие СМИ, нигерийский нападающий очень доволен своим положением в клубе и уже сообщил руководству “Газишехира” о желании остаться. В ближайшее время, турецкий клуб попытается договорится по переходу с “Шахтером”.

Напомним, на счету Ларри Кайоде 22 матча в турецкой Суперлиге, в которых он отличился девятью точными ударами. Арендное соглашение игрока истекает через два месяца.

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Про сорт здесь.

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Тэги: Газишехир ГазиантепОларанваджу КайодеШахтер
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