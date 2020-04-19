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Футбол

Хачериди вляпался в большой скандал в Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Хачериди

Бывший защитник сборной Украины Евгений Хачериди, который в нынешнем сезоне выступает в составе белорусского “Динамо-Брест”, карьеру в новой команде начал со скандала.

Во своем втором официальном матче за клуб с Бреста опытнейший защитник мало того, что заработал пенальти и был удален, так, к тому же в подтрибунном помещении он пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова. Вероятней всего на Евгения Хачериди ожидает длительная дисквалификация.

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Отметим, в матче против “Витебска” действующий чемпион Беларуси сенсационно уступил 1:0. После пяти туров команда идет лишь на 10 месте в турнирной таблице.

Про сорт здесь.

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Тэги: Динамо-БрестЕвгений Хачеридискандал
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