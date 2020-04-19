Marca сделала оптимистический прогноз относительно будущего Лунина

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин в следующем сезоне имеет все шансы вернуться в мадридский “Реал” и стать вторым вратарем “королевского клуба”,

По информации авторитетного испанского издания Marca, руководство “Реала” довольно, как действовал украинский вратарь “Овьедо” до начала карантина. В свете вероятного ухода Альфонса Ареоля, шансы Лунина остаться в “Реале” на следующий сезон оцениваются очень высоко.

В нынешнем сезоне на счету Андрея Лунина девять матчей за “Овьедо” и десять пропущенных голов, тем не менее, игрок неоднократно становился одним из лучших игроков клуба по версии болельщиков.

Про сорт здесь.