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Marca сделала оптимистический прогноз относительно будущего Лунина

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин в следующем сезоне имеет все шансы вернуться в мадридский “Реал” и стать вторым вратарем “королевского клуба”,

По информации авторитетного испанского издания Marca, руководство “Реала” довольно, как действовал украинский вратарь “Овьедо” до начала карантина. В свете вероятного ухода Альфонса Ареоля, шансы Лунина остаться в “Реале” на следующий сезон оцениваются очень высоко.

В нынешнем сезоне на счету Андрея Лунина девять матчей за “Овьедо” и десять пропущенных голов, тем не менее, игрок неоднократно становился одним из лучших игроков клуба по версии болельщиков.

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Про сорт здесь.

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Тэги: Андрей ЛунинОвьедоРеал
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