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Футбол

Металлист 1925 завершил 2019 год с прибылью в 11 тысяч гривен

Андрей ОгородникНет комментариев
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ОСК Металлист

Один из претендентов на повышение в классе харьковский Металлист 1925 отчитался по финансам за прошлый год.

Как сообщает официальный сайт харьковчан, за прошлый год клуб заработал 18 млн 255 тысяч гривен. Расходы “Металлист 1925” составили 18 млн 242 тысячи, что составило положительный баланс в размере 11 тысяч гривен.

Согласно финансовому отчету, большую часть прибыли составили другие операционные доходы, в то время, как на продаже билетов клуб заработал чуть больше двух миллионов гривен, а за рекламу чуть больше трех миллионов.

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Про сорт здесь.

Больше всего “Металлист 1925” потратил на заработную плату, на которую ушло свыше восьми миллионов гривен.

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Тэги: Металлист-1925ОСК Металлистфинансы
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