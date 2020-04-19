Милан может усилиться защитником Аякса

Итальянский “Милан” во время летнего трансферного окна может пополнить состав своего клуба молодым марокканским защитником амстердамского “Аякса” Нуссаиром Мазрауи.

По информации Milan News, на днях амстердамский клуб предложил 22-летнего футболиста руководству “россонери” и получил положительный ответ. “Аякс” готов отпустить Мазрауи в “Милан” за десять миллионов евро компенсации.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Нуссаира Мазрауи 13 матчей в футболке амстердамского “Аякса” в чемпионате Голландии. Ранее сообщалось об интересе к молодому марокканцу со стороны римской “Ромы”.

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