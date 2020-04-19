Польский Шленск нацелился на легионера Карпат

Львовские “Карпаты” во время летнего трансферного окна смогут пополнить казну клуба за счет трансфера очередного игрока.

По информации Sport.ua, зимой львовский клуб получил предложение по защитнику сборной Люксембурга Тиму Халлю. “Карпаты” были готовы отпустить своего защитника, но для игрока, этот переход стал бы третьим за сезон, что противоречит правилам УЕФА. Ожидается, что летом “Шленск” предпримет новую попытку подписать защитника.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Тима Халля 18 матчей в чемпионате Украины и один точный удар. Прошлым летом игрок перешел в “Карпаты” бесплатно.

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