Полузащитник ФК Львов лучший в УПЛ по единоборствам в атаке

Несмотря на слабое выступление ФК “Львов” в нынешнем сезоне, полузащитник “горожан” Рафаэль Сабино возглавил рейтинг игроков с лучшим процентом выигранных единоборств в атаке.

По подсчетам издания Команда №1, бразильский футболист выиграл 98 из 153 единоборств, что составляет 64,1%. Почти пять процентов 59,8% уступает ему вингер “Шахтера” Евгений Коноплянка, тройку же замыкает Исмаили с 59,6%.

Напомним, ранее издание подсчитало показатели самых эффективных форвардов с самым высоким процентом реализации: лучшим стал Александр Филипов из “Десны”, который реализовывает 46% своих моментов.

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