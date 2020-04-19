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Футбол

Рафаилов: Не пойду в президенты УПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший генеральный директор “Зари” Сергей Рафаилов не планирует возглавлять УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

– В чем причина ухода из “Зари” и какие дальнейшие планы?
– О причинах ухода я пока промолчу. Планов никаких нет.

Про сорт здесь.

– Олег Смалійчук, Михаил Метревели изъявили желание выдвинуть свои кандидатуры на пост президента УПЛ. У вас такого желания нет?
– Нет. Я не хочу.

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– Как считаете, какие действующие лица в украинском футболе смогли бы справиться с работой президента УПЛ?
– Мне очень нравилось, как в свое время работал Петр Иванов. Очень нравилось как работал Владимир Генинсон. Остальные люди были просто зависимы. Было бы правильно выбрать из тех людей, кто работает на данный момент. Например, исполнительный директор Евгений Дикий. Он давно работает в футболе и непосредственно в Премьер-лиге. Мне кажется, он равноудален от всех, – говорит Рафаилов.

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Источник: sportanalytic.com

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